Ex-Kicker blamiert Reporterin mit Fremdgeh-Vorwurf

„Wie bitte? Warum sagst du so etwas? Er wurde in der Sendung nicht einmal erwähnt“, kontert Abdo völlig verdutzt. Auch Henry konnte es nicht fassen, fragte: „Sorry?“ Richards schaute gar theatralisch zu Boden, ehe der peinliche Zwischenfall mit einem Bild-Beitrag beendet wurde. Eine offizielle Erklärung gab es nach dem Aufreger von der Viererrunde bislang übrigens nicht.