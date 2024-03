Sieg mit Verlusten: Nur jeder Dritte gab Stimme ab

Grund zur Freude hat dafür Manfred Mischelin, Spitzenkandidat der Freiheitlichen Arbeitnehmer. Mit einem Plus von 5,5 Prozentpunkten auf 18,6 Prozent sicherten sich die Blauen erstmals seit 2000 wieder zwei Mandate im Vorstand. „Wir haben offenbar alles richtig gemacht und auf die Themen gesetzt, die die Menschen wirklich betreffen“, bedankt sich Mischelin auch bei seinem Team. Während der ÖAAB minimal auf 5,2 Prozent sinkt, zieht die erstmals angetretene Allgemeine Liste Gesundheitspersonal (ALG) mit zwei Mandataren in die Vollversammlung ein.Goach will nun „alle Kräfte bündeln“, um weiterhin für die Arbeitnehmer zu arbeiten.