AK-Wahl in Kärnten: Klarer Sieg für Günther Goach

Der Sieg der heurigen Arbeiterkammer-Wahl in Kärnten geht klar an die Sozialdemokratischen Gewerkschafter. Mit ihrem Spitzenkandidaten und amtierenden AK-Präsidenten Günther Goach können sie 69, 3 Prozent der Stimmen für sich behaupten. Das endgültige Wahlergebnis wird am 18. März präsentiert.