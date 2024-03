Trotz Verbrenner-Hickhack: BMW Steyr mit Rekord

Mehr als 1,2 Millionen Motoren produziert

„Wir verfolgen diese Debatte“, sagt Klaus von Moltke, der Chef des BMW-Standorts in Steyr. In Oberösterreich ist das größte Motorenwerk des deutschen Premiumfahrzeugherstellers beheimatet. Die Produktion, die natürlich auch die Folgen der Lieferschwierigkeiten in der Autoindustrie zu spüren bekam, schwingt sich hier wieder in alte Höhen. Im Vorjahr wurden 1,211.977 Motoren in Steyr hergestellt: 915.043 waren davon Benzinmotoren, 296.934 Diesel-Antriebe.