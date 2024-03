„Druck ist da – wir sollten freier aufspielen“

„Die Situation ist nicht leicht, aber das schweißt uns zusammen“, geht Leopold Querfeld voran. Am Sonntag beim 1:1 in Klagenfurt sogar als jüngster Kapitän in der Rapid-Geschichte. Natürlich den Sperren von Burgstaller, Hofmann und Grüll geschuldet. „Trotzdem eine große Ehre für mich“, nickt der 20-Jährige stolz. „Wobei ich meine Rolle deshalb nicht anders definiert habe. Ich will immer Verantwortung übernehmen. Das können andere Spieler jetzt auch.“