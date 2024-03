Im Rausch der Sinne

Millionenstadt Delhi mit ihrem Verkehrschaos und den allgegenwärtigen Menschenmassen fühlt sich Dharamsala im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh wie ein Luftkurort an. Schon die britischen Truppen – bis 1947 Kolonialherren im Land – suchten im Sommer hier in 1500 Meter Höhe Abkühlung. Im Vorort McLeodganj bauten die Briten 1852 mitten in der Wildnis eine anglikanische Kirche, die St. John’s Church. Sie ist vielleicht die einzige christliche, vor der Besucher ihre Schuhe ausziehen müssen. Weil das vor ihren Sikh-, Hindutempeln und Moscheen so üblich ist, verlangen es die Inder auch hier. Sehr ungewohnt