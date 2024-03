Drohen und Schnüffeln: Vorwürfe an AUVA-Chef

Zentralbetriebsrat Erik Lenz erinnert sich an ein Gespräch mit Bernart am 19. Dezember 2019, in dem dieser ihm die Entlassung mit den Worten androhte: „Ich weiß genau, dass Sie das in die Zeitung gegeben haben. Damit schädigen Sie das Ansehen der AUVA in der Öffentlichkeit. Wenn ich das beweisen kann, sind Sie weg.‘“