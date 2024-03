An die unbedankten Böhlerianer: Danke für alles!

Man könnte also sagen, die Spitalsbelegschaft ist sehenden Auges in ihr Unglück gerannt. Man könnte aber auch sagen, dass sie einfach „das Richtige tun“ will, ohne Rücksicht auf sich selbst. Dafür hat sich das Böhler-Team zumindest den Titel als Wiener der Woche verdient – und wir uns, dass man es das machen lässt, was es will und am besten kann, wenn man ihm nicht ins Handwerk pfuscht: für andere da sein.