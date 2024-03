Mutz oder Mertel - wer hat die besseren Argumente?

Manfred Mertel: Die finanzielle Situation für die Vereine wird immer schwieriger, weil die finanziellen Belastungen in den Gemeinden immer höher werden. Der Sportplatz ist nach wie vor die Kommunikationsstätte jeder Gemeinde – wir leiden eh schon am Gasthaussterben, am Tankstellenverlust. Somit will ich derjenige sein, der darauf hinweist, wie wichtig Sport für die Gesellschaft ist.