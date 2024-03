Macheten-Räuber versteckte Beute in PC-Gehäuse

„Cooler Nervenkitzel“

Nach einer Nacht in Haft verriet der 16-Jährige auch seinen Mittäter. Einen Großteil der Raubbeute stellten die Ermittler in einem PC-Gehäuse in der Wohnung der Brüder fest. Die Jugendlichen mit irakischen Wurzeln, die vor eineinhalb Jahren aus Deutschland in die Steiermark kamen, sind geständig. Sie wollten einen „coolen Nervenkitzel“ und Geld haben. Die Ideen hätten sie aus Filmen.