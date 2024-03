Verschlampte Anmeldung brachte Pechvogel zurück

„So ein Fehler kann nur in Afrika passieren“, kann Youngs Berater Harrison Kennedy, selbst gebürtiger Liberianer, mittlerweile schmunzeln, „sein Stammverein hat die Leihe nicht beendet. Als sie das im Februar bemerkten, war die Transferzeit in Nigeria schon vorbei.“ Hilferufe an die FIFA wurden ignoriert, auch als Wels den Pechvogel holen wollte. Oder der LASK, für den Young in einem Test sogar viermal traf.