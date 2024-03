Wie kann die Wohnungsnot effektiv bekämpft werden?

Es ist paradox: Während in Österreichs Innenstädten immer mehr Shop-Ruinen entstehen, kämpft man gleichzeitig zunehmend mit Wohnungsnot. Neue Bauten schießen in den Randbezirken von Städten in die Höhe, sind aber dann zumeist unverschämt teuer. Bezahlbarer Wohnraum scheint rar zu sein. Eine bedenkliche Entwicklung.