Staudinger dürfte Leiters Wunschkandidat sein

Kein Unbekannter in der Bundeshauptstadt

Zum einen ist Staudinger in der Bundeshauptstadt kein Unbekannter. Schon während des Studiums an der Universität Wien (Politikwissenschaft) und der Wirtschaftsuniversität Wien (Volkswirtschaftslehre) engagierte er sich politisch im „Verband Sozialistischer StudentInnen Österreichs“ und der Österreichischen Hochschülerschaft. Zudem war er von 2008 bis 2015 Mitarbeiter im Kabinett des damaligen Bundesministers Rudolf Hundstorfer.