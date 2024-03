AI Launchpad: „Krone“ zählt zu den Auserwählten

An der Spitze der digitalen Transformation

Die Teilnahme am AI Launchpad ermöglicht es seinen Worten zufolge der Kronen Zeitung, sich an der Spitze der digitalen Transformation zu positionieren und die Zukunft des Journalismus aktiv mitzugestalten. „Wir sind stolz darauf, Teil dieses innovativen Programms zu sein und freuen uns darauf, die Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir daraus gewinnen, mit unseren Lesern und Partnern zu teilen“, so Rostorfer abschließend.