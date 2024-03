Schlag gegen staatsfeindliche Bewegung: Festnahme!

Schon seit Sommer 2023 wird gegen die Bewegung in Kärnten ermittelt. Nun gelang den Ermittlern des Landesamtes Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Kärnten und der Polizei in Slowenien ein Schlag gegen diese Bewegung. „Bei mehreren Hausdurchsuchungen wurden damals unzählige Datenträger, Dokumente, Propagandamaterial und Waffen sichergestellt, sowie eine Vielzahl an Personen einvernommen“, schildert die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen kam es von Seiten der selbsternannten Gruppe zu Drohungen gegen öffentliche Bediensteete und deren Familien. Auch wurden Beamten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt mit der Todesstrafe bedroht, sollten die Ermittlungen nicht eingestellt werden.