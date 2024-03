Worauf beim Energiesparen jetzt Wert gelegt wird

Die bis Sonntag, 10. März, stattfindende WEBUILD-Energiesparmesse in Wels ist für viele ein Pflichttermin. Was zum Umdenken motiviert, wie Strom jetzt sogar das Miteinander fördert und was selbst Mieter tun können, das verriet Gerhard Dell, der Geschäftsführer des oberösterreichischen Energiesparverbandes.