Schmerzmittelgebrauch von Jugendlichen zu hoch

„Immer wieder auftretende Kopfschmerzen sind insbesondere in der auf vielen Ebenen anspruchsvollen Phase des Erwachsenwerdens eine zusätzliche Erschwernis. Die Hoffnung auf rasche und Besserung durch ein Schmerzmittel führt gerade bei chronischen Kopfschmerzen dann zu einem vermehrten Gebrauch“, warnt Mag. Dr. Christian Lechner von der Abteilung für Neuropädiatrie der Universitätsklinik für Pädiatrie I am Department für Kinder- und Jugendheilkunde in Innsbruck.