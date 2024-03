Europa League in der Konferenz, ab 18.45 Uhr LIVE

Agdam gegen Leverkusen

Der aserbaidschanische Meister verlor in der Gruppenphase auswärts mit 1:5 und zu Hause mit 0:1 gegen Bundesliga-Tabellenführer Leverkusen, so dass die Freude über die Auslosung des Achtelfinales nicht allzu groß sein dürfte. Doch Trainer Gurban Gurbanov, der bereits das Trainingslager von Leverkusen besuchte, um die Trainingsmethoden von Xabi Alonso zu studieren, sieht in der Tatsache, dass seine Mannschaft zum ersten Mal das Achtelfinale eines großen europäischen Wettbewerbs erreicht hat, auch positive Aspekte. "Wenn so eine großartige Mannschaft nach Baku kommt, ist das ein Grund zum Feiern für alle Fußballfans in Aserbaidschan.