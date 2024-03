Ski-Sensationsmann spürt Unterkörper nicht mehr

„Wir haben alles versucht, aber 50 Sekunden oder mehr Ski zu fahren, war heute nicht vorgesehen. Es ist ziemlich schrecklich, die linke Seite deines Unterkörpers nicht zu spüren“, schildert der Slalom-Spezialist, der immer wieder Probleme mit seinem Knie hat, via Instagram nach seinem Aus am Sonntag in Aspen.