Klose: „Das ist bei den Bayern verloren gegangen“

„Geht nicht um gewonnene Spiele“

Laut des ehemaligen Altach-Trainers stimme etwas in der Zusammenstellung und der Struktur der Mannschaft nicht mehr. „Wenn man neu dazukommt, dann braucht man erstmal ein bisschen, um die Bedeutung des ‚Mia san Mia‘ zu verstehen und was man in diesem Verein leisten muss. Es geht nicht nur darum, die Spiele zu gewinnen. Sondern um Dominanz, Ballbesitz, Stabilität. Dass man vorne jederzeit zuschlagen kann und hinten nichts zulässt etc. Und all das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen.“