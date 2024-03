Andrej Rublew darf Punkte und Preisgeld behalten

Linienrichter beschimpft

Rublew flippte in einer hitzigen Partie gegen Alexander Bublik, in der sich beide Akteure davor bereits mehrmals bei den Offiziellen beschwert hatten, in der entscheidenden Phase des dritten Durchgangs aus. Der 26-Jährige brüllte den Linienrichter an, nachdem der Kasache Bublik den Punkt zum 6:5 gemacht hatte. Rublew hatte den Ball im Out gesehen. Der angegriffene Offizielle behauptete, der Spieler habe ihn auf Russisch beschimpft. Rublew versicherte, er habe auf Englisch gesprochen und sich keiner unflätigen Sprache bedient. Der Schiedsrichter blieb bei seiner Version, Rublew wurde nach Intervention des ATP-Supervisors von der Hauptschiedsrichterin disqualifiziert.