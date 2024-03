Frauenstadträtin: „Aufklärung muss früh beginnen“

Workshops auch schon in Volksschulen anbieten

Gewisse Bevölkerungsgruppen, vor allem Migranten, erreicht man damit aber kaum. Hier kommen die Schulen ins Spiel, wo gezielt Vorträge und Workshops zum Thema Gewaltschutz abgehalten werden. Bislang nur an den Mittelschulen, aber auch Volksschulen könnten bald eingebunden werden. „Es ist wichtig, dass wir Mädchen möglichst früh auf ihre Rechte aufmerksam machen, und auch die Burschen sollen mitbekommen, was sie dürfen und was nicht und wo die Grenzen liegen“, meint die Stadträtin.