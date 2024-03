Verlieren Österreichs Schüler Interesse an KI?

Sinnvoller Unterricht erhöht Lernmotivation

Als besonders wichtig sieht Müller vor allem die Inhalte des Unterrichts: „Wenn Schüler das Gefühl haben, dass das, was sie lernen, sinnvoll ist, steigt auch die Motivation“, so der Experte in Sachen Lehren und Lernen. Das Bildungssystem stehe vor der Herausforderung, Unterricht so zu gestalten, dass er möglichst gut auf das wahre Leben nach der Schule verbreitet.