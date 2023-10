Wie wir in 40 Jahren lernen werden

Der KI-basierte Roboter Elias besucht in diesem Schuljahr Kärntner Schulen, um etwa mit Schülern Sprachen zu lernen, an den HTL beim Programmieren zu helfen, für Maturaprojekte zur Verfügung zu stehen oder bei der Vorbereitung von Referaten zu unterstützen. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, so Follows, aber: „Wir müssen Schule ganz anders denken: dezentralisiert und individueller.“ Damit würde der Unterricht inklusiver: „Beeinträchtigten und neurodiversen Schülern könnte man mit diesen Technologien ganz neue Lernräume eröffnen.“