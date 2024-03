Düngemittel-Frachtschiff vor Jemens Küste gesunken

Houthis greifen regelmäßig Schiffe vor Jemen an

Seit Beginn des Gaza-Kriegs greifen die islamistischen Houthis regelmäßig Schiffe vor der jemenitischen Küste an. Die mit dem Iran verbündete Miliz will mit dem Beschuss von Handelsschiffen im Roten Meer nach eigenen Angaben ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen. Der israelische Militäreinsatz ist eine Reaktion auf den Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober.