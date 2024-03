EM-Silber und -Bronze für Österreichs Team in Györ

Die Sportschützen Sylvia Steiner und Richard Zechmeister haben bei den Europameisterschaften in Györ in der olympischen Disziplin Mixed Team Luftpistole die Silbermedaille gewonnen! Das rot-weiß-rote Duo, das 2022 WM-Gold geholt hatte, musste sich am Freitag im Finale nur den Ukrainern Olena Kostewytsch/Oleg Omeltschuk geschlagen geben. Kurz zuvor hatte sich Luftgewehrschütze Martin Strempfl in Ungarn Bronze gesichert und damit sein erstes EM-Edelmetall gewonnen.