Ländle-Cracks debütieren beim Rekordmeister

Anspannung verspüren die Ländle-Cracks vor der ersten Playoff-Serie in der Vereinsgeschichte. „Klar macht man sich ein wenig Druck, man will ja unbedingt weiterkommen“, so der Dornbirner, „aber den großen Druck hat der KAC.“ Und im zweiten Duell am Dienstag in der Vorarlberghalle wird der Druck dann noch größer. „Der KAC hat ja auch Geschichte mit der damaligen VEU“, erklärt Spannring, „da wird die Halle ganz sicher gesteckt voll sein!“