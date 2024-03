Wird Europa zum neuen eisigen Wintermärchen?

Ganz neu ist diese Sache ja nicht: Es geht um die nordatlantische Zirkulation, was sich schon mehr nach Wissenschaft anhört als der landläufige Begriff „Golfstrom“. Dieser ist aber nur ein Teil des weltweiten Strömungsmusters. Dass die Wasser der Weltmeere überhaupt irgendwohin „strömen“, liegt an der Sonne, deren Strahlung unterschiedliche Bereiche der Erdkugel unterschiedlich stark erwärmt. Intensiv am Äquator, schwach an den Polen. Der Ausgleich erfolgt durch die Strömungen der Atmosphäre und der Meere.