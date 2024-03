Diese Frau nimmt der Informatik den Schrecken

Warum interessieren sich Mädchen so wenig für Mathematik, Informatik und Co.? Wie gelingt es, Frauen mehr dafür zu begeistern? Diese Fragen beschäftigen Martina Gaisch. „Mehr Vielfalt in die Informatik“ lautet die Devise des von ihr geleiteten Studiengangs „Design of Digital Products“ am Campus der Fachhochschule Oberösterreich in Hagenberg.