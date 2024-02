Neue Doppelspitze übernimmt die Fachhochschule OÖ

Als Dekan tätig

Der künftige wissenschaftliche Geschäftsführer der FH OÖ Management GmbH Michael Rabl ist seit 2018 als Dekan der Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften am FH-Campus Wels tätig. Er konnte sich durch seine exzellente Qualifikation in Wissenschaft/Forschung/Lehre sowie seine umfangreiche Führungs- und Managementerfahrung in der Fachhochschule Oberösterreich profilieren.