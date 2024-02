Formel 3: Wurz im Bahrain-Qualifying auf Platz 16

Die rot-weiß-rote Motorsport-Hoffnung Charlie Wurz ist im Qualifying beim Saisonauftakt der Formel 3 in Bahrain auf den 16. Platz gefahren. Dem 18-Jährigen vom Schweizer Team Jenzer fehlten am Donnerstag bei seinem F3-Debüt 0,760 Sek. auf den Schweden Dino Beganovic, der sich die Pole Position in Sakhir sicherte.