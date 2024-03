„US-Rennen sind tolle Werbung für den Skisport“

Aber dann sollten rund um den US-Block nicht noch weitere Technikrennen anstehen, oder?

Klar, das darf so nicht sein, der Plan ist eine Katastrophe. Wenn wir mit den Technikern zwei Wochen in die USA fliegen, müssen davor und danach Speed-Wochenenden sein. So macht das für alle Seiten keinen Sinn, ist die Balance nicht gegeben. Die Läufer haben sich in Kvitfjell zusammengesetzt und das auch deponiert. Auch Rennchef Markus Waldner will das in Zukunft anders haben, jetzt muss es nur noch der FIS-Präsident auch so sehen.