Kirchberger vor 100er: „Macht mich schon stolz!“

Denn am Mittwoch (16.30, live auf ORF Sport +) wartet im Rahmen des Camps in Spanien der zweite Test, geht‘s in Marbella gegen Topnation Dänemark. Und das wird für „Gini“ ganz speziell. Die 30-jährige Frankfurt-Legionärin steht vor ihrem 100. Länderspiel. „Das macht mich unglaublich stolz und erfüllt mich mit viel Freude. Ich habe mir mit 20 gedacht, dass ich einmal im Nationalteam eine große Rolle spielen möchte.“ Das tat die Abwehrstütze etwa auf der EM-Bühne, vor allem beim Halbfinal-Märchen 2017. Oder auch zuletzt in der Nations League beim überragenden zweiten Gruppenplatz in der höchsten A-Liga.