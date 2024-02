Unvergessliche Geburtstagsparty in Badeschlapfen

„Wir ackern um jeden Punkt“

Die Fans lieben Trimmel, der 2014 von Rapid gekommen war. Damals war Union Achter der zweiten Liga. In seinen zehn Jahren erlebte der Rechtsverteidiger alles: Aufstieg in die Bundesliga, Conference League, Europa League, Champions League und diese Saison Abstiegskampf. Union hat nach vier Spielen ohne Niederlage derzeit acht Punkte Vorsprung auf Köln, das auf dem Relegationsplatz 16 liegt. Unter Nenad Bjelica holten die Köpenicker in elf Spielen 18 Punkte. Trimmel unterstrich dennoch: „Man kann sich gar nicht sicher sein, ganz klar. Unsere Mentalität ist nicht so, dass wir glauben, wir sind durch. Wir ackern und kämpfen um jeden Punkt. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf uns schauen und unsere Arbeit machen.“