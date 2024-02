Hochbegabt: „Wir reden nicht über die Höhe des IQ“

Entdeckung der Begabung blieb nicht ohne Folgen

Preisinger ist das, was man gemeinhin als hochbegabt bezeichnet. Der Winzer hat einen Intelligenzquotienten von mehr als 130. In der Hauptschule absolvierte er einen Intelligenztest und stach dabei weit heraus. Damals wurde auch der Verein Mensa, ein österreichweites Netzwerk für Hochbegabte, auf ihn aufmerksam. Mit 14 Jahren war er erstmals bei einer Sitzung dabei. In seinem Privatleben erwies sich seine herausragende Fähigkeit aber als Nachteil.