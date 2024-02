St. Pauli baut mit Sieg im Hit Vorsprung aus

In einem torreichen Spitzenspiel hat der FC St. Pauli seinen Vorsprung im Aufstiegsrennen der deutschen 2. Fußball-Bundesliga durch einen knappen Sieg beim direkten Verfolger Holstein Kiel ausgebaut. Am Freitagabend retteten die Hamburger im ausverkauften Holstein-Stadion ein 4:3 (3:0) nach einer 3:0-Halbzeitführung am Ende knapp ins Ziel.