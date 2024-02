Musicals sind die „Magneten“ im Landestheater

Tickets müssen erschwinglich bleiben

Interessanter Aspekt am Rande: In den letzten zehn Jahren konnte das Theater seine Umsätze fast verdreifachen. Die Menschen sind hungrig nach Bühnen-Erlebnissen. Zugleich muss das Landestheater am Ball bleiben, denn Kostensteigerungen und Inflation machen auch vor den Musen nicht Halt, wie Königstorfer im „Krone“-Talk schildert.