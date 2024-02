Stefan Kraft geht auf drei Superrekorde los

Drei Super-Rekorde in Reichweite

Und damit sind für Kraft sogar drei Super-Rekorde in Reichweite. Peter Prevc war im Winter 2015/16 als Tournee-Sieger, Skiflug-Weltmeister und Gesamt-Weltcupsieger nicht zu besiegen. Der Slowene zertrümmerte in der Supersaison sämtliche Bestmarken. 15 Saisonsiege, 22 Stockerlplätze und 2303 Punkten galten damals als Rekorde für die Ewigkeit.