Die Uhr tickt: Aber wollen wir denn ewig leben?

Die Vorstellung vom ewigen Leben ist mir ein Gräuel. Das hat weniger mit meiner fehlenden Angst vor dem Tod zu tun als vielmehr mit dem Gedanken, ewig leben zu müssen. Freunde von mir betrachten diese Angelegenheit völlig anders. Wenn bei ihnen als Zielgröße für ein erwünschtes Lebensalter schon nicht der Begriff „ewig“ fällt, so höre ich doch zumindest öfters die Zahl von 500 Jahren - und mitunter fußt dieser Wunsch nach einer Zugabe sogar auf nachvollziehbaren Gründen: Sie möchten wissen, wie sich die Welt in Zukunft verändern und in einem halben Jahrtausend aussehen wird.