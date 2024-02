Hartberg kehrt an den Schicksalsort zurück

„Keine Rechnerei“

Wer am Ende in der Saison die imaginäre „Torte“ für den Einzug in die Top-Sechs überreicht bekommt, wird zum Thriller. Korherr weiß, dass sogar 34 Punkte (hat aktuell der LASK als Dritter!) auch nicht reichen könnten. „Wir wollen aber nicht rechnen, sondern uns auf unser Spiel konzentrieren. Zumal bei Altach (Anm. nur ein Sieg in den letzten elf Partien) unter Roli Kirchler und Joachim Standfest schon viel weitergegangen ist. Da ist ein Plan erkennbar, die sind immer für was gut.“ Hartberg (alle Mann bis auf den gesperrten Diakite sind an Bord) allerdings auch. Sogar für die Top-Sechs.