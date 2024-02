Formel-E-Boss wettet Mega-Summe auf Verstappen

Folgt vierter Titel in Folge?

Verstappen hat in der vergangenen Saison 19 der 22 Rennen gewonnen und zum dritten Mal nacheinander den Titel im Red Bull geholt. Am Auftakttag der Testfahrten in Bahrain am Mittwoch hinterließ er bereits wieder einen starken Eindruck, bevor die Saison am 2. März in der Wüste von Sakhir startet.