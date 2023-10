Entwurf zu Kameralösung für autofreie City ist da

„Die Umsetzung des Konzepts bringt 15.700 Einfahrten weniger pro Tag. Es ist schade, dass es an einer grünen Ministerin scheitert“, so Sima. Einen kleinen Fortschritt gibt es aber, der Entwurf befindet sich nun in regierungsinterner Abstimmung. Sima in einer ersten Reaktion darauf: „Unsere Hartnäckigkeit für dieses größte Klimaschutzprojekt Österreichs scheint endlich Bewegung in die Sache zu bringen - die grüne Ministerin wacht auf!“ Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht.