Dirigent gesucht: „Es ist wie in einer Beziehung“

Was muss der neue Chefdirigent oder die neue Chefdirigentin mitbringen?

Das BOL nimmt als Sinfonie- und Theaterorchester eine Bandbreite in beispielloser Exzellenz wahr, die ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der europäischen Orchesterlandschaft ist. Obendrein verstehen wir uns als Mitgestalter der Gesellschaft, die im Erfindungsgeist von Vermittlungsformaten kein Limit kennt. Insofern ergibt sich das Qualitätsprofil einer künftigen Chefdirigentin, eines künftigen Chefdirigenten, ganz unabhängig von Geschlecht und Herkunft. Im BOL spielen Musikerinnen und Musiker aus 25 Nationen und das Geschlechterverhältnis ist annähernd ausgeglichen.