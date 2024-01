Schnittstelle 2027 bei Poschner und Welser-Möst

Wer dirigiert künftig das Bruckner Orchester?

Noch spannender aber ist die Frage, wer nach Poschner am Pult des BOL stehen wird. „Wichtig wäre, mit der Suche konsequent zu beginnen, wenn man weiß, was man will“, betont Haunold. „Will man einen Aufstrebenden oder Etablierten. Einen, der in der Mitte oder im Finale seiner Karriere steht? Eine Findungskommission mit erfahrenen Leuten wäre gut, auch das Orchester sollte Mitsprache haben.“ Denn gerade die Musiker des BOL „arbeiten an vorderster Front mit dem Neuen. Jeder Dirigent hat seinen eigenen Stil. Es muss gegenseitige Wertschätzung von Anfang an da sein.“