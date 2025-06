Politiker einig: „Wir lassen niemanden zurück“

Die Gedenksitzung des Landtages Steiermark begann mit einer Schweigeminute: „Unser Graz und unser Land sind nicht mehr das, was sie vor dem 10. Juni waren. Nicht nur österreichweit, sondern auch international war Graz in den vergangenen Tagen Zentrum der Aufmerksamkeit – eine Aufmerksamkeit, die auf schmerzhafte Weise gezeigt hat, welches Ausmaß dieses furchtbare Verbrechen erreicht hat. Doch inmitten der tiefen Trauer ist auch ein starkes Zeichen des Zusammenhalts spürbar: Wir Steirerinnen und Steirer stehen in diesen schweren Tagen fest an der Seite der Opfer und ihrer Familien“, betonte der freiheitliche Landtagspräsident Gerald Deutschmann.