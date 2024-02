Fehlender Brandschutz: Flüchtlingsheim geräumt

Bürgermeisterin will sich gegen Entscheidung wehren

Bürgermeisterin Maria Fischer (SPÖ) wurde von der Räumung überrascht. Einige Maßnahmen seien bereits gesetzt worden und sie hätte mit einer Geldstrafe stattdessen gerechnet. Gemeinsam mit dem Betreiber will sie sich nun gegen die Entscheidung wehren und zieht Anwälte hinzu. Die Asylwerber, darunter auch Kinder, werden inzwischen in Traiskirchen und in Kärnten untergebracht.