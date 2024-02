Steiermark prüft Handy-Verbot während Unterricht

Lehrer können ein Lied davon singen, Eltern genauso: Kinder kleben - so wie andere Altersgruppen auch - regelrecht an ihren Handys, vor allem dann, wenn der Unterricht nicht interessiert. Wie man die Sache mit den Smartphones handhabt, ist aktuell jeder Schule selbst überlassen. Manche erlauben den Umgang, andere integrieren die Geräte in den Lernprozess, wieder andere drücken ein Auge zu oder zwingen die Kinder zum Abdrehen.