Spott nach „schlechtestem Freistoß aller Zeiten“

Guardiola irritiert

Auch City-Coach Pep Guardiola konnte es an der Seitenlinie nicht fassen. „Ich muss wissen, was Bernardo dabei durch den Kopf ging“, schrieb ein User im Netz. Trotz des Hoppalas konnte Silva am Ende wieder lachen. Dank des 1:0-Sieges bleibt Manchester City an Premier-League-Leader Liverpool dran.