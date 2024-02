Trauminseln in Nuancen von Grün und Blau

Das Hotel besteht aus lediglich 30 Pool-Villen, die geschickt auf einem 12-Hektar-Areal über der Bucht von Anse Louis integriert sind und absolute Ruhe verheißen. Genau so stellt man sich ein Tropenparadies vor. Die Häuser garantieren Privatsphäre. Wer will, kann den ganzen Urlaub in der Villa verbringen, was tatsächlich manche der Gäste tun, man muss nicht einmal das erstklassige Restaurant besuchen, denn für den Zimmer-Service sorgt ein persönlicher Butler bei Bedarf. Es ist ein idealer Rückzugsort, der sich auch sehr gut für Hochzeitsreisen eignet.