„Er war mein Idol“: Sportwelt trauert um Brehme

Erneut heißt es Abschied nehmen, von einem der Großen in der Fußballwelt. Andreas Brehme, Siegtorschütze der Deutschen im WM-Finale 1990 gegen Argentinien, starb in der Nacht auf Dienstag an einem Herzstillstand. Alle Reanimationsversuche scheiterten. Die Nachricht vom plötzlichen Tod verbreitete sich am Dienstag und löste Betroffenheit aus.